國慶煙火 今年將首度在台東縣施放

國慶煙火將首度在台東縣施放，地點擇定卑南溪出海口南岸。（記者黃明堂攝）

2017-05-23 18:24

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府今晚表示，中華民國各界慶祝106年國慶籌備委員會今天下午在立法院討論籌備單位與組織等事宜外，無異議通過10月10日國慶煙火在台東縣施放，這是國慶煙火首度在台東舉辦。

縣府表示，台東縣副縣長陳金虎獲邀擔任國慶籌備委員會副祕書長。煙火初步暫定施放地點為台東縣卑南溪出海口南岸，晚間7點施放半小時。

縣府表示，過去國慶煙火均於大縣市辦理，有鑑於台東縣在去年因為風災受損最為嚴重，政府有義務協助台東推動整體的觀光旅遊，利用國慶連續假期為台東帶來商機，屆時交通部觀光旅遊局會協助推出配套的旅遊措施，也希望台東能規劃相關的旅遊方案。