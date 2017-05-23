網傳彰縣滿65歲汽車、手機都有補貼？事實卻是…
〔記者張聰秋／彰化報導〕繼去年底和今年初，網路瘋傳彰化縣年滿65歲長者，可申請老花眼鏡補助6千，經證實為不實謠言，最近又在line群組傳出補貼加碼，縣民只要年滿65歲，小至吃飯、大到汽車，連3C產品手機和電腦都能補貼，言下之意好像什麼都有，一時間讓民眾突然覺得，人老了可享這麼多好康、住在彰化真好！縣府接申請電話接到手軟，今天趕緊澄清是假消息，請民眾不要再轉傳了。
網路內容，「現在只要年滿65歲，就可以跟政府申請補貼款！機車1萬5000元、汽車5萬元、租屋4千元、電腦5000元、手機5000元、吃飯補助6000元，每項申請1次喔！
只要是長輩用的，政府都會有補貼啦！ 不是低收入戶也能辦申請喔！」
針對前述網路內容，社會處長黃淑娟和衛生局長葉彥伯都表示，絕無此事，不要輕信網友浮誇、唬人的不實言論，補助項目以身障輔具為主，且需經過專家鑑定與評估，並非人人都能申請，也非食衣住行育樂都有。
葉彥伯說，今年1月1日起，縣府把長照和身障福利業務專職分工，服務年滿65歲以上長者，歸屬衛生局長期照護科業務，64歲以下身障者歸屬社會處長青福利科或身障福利科，同時，依照中央政府推動長照2.0版，未具身障身分的健康、或亞健康者（沒有明顯病理症狀），以及50歲以上失智者，都歸屬衛生局長照科。
葉彥伯指出，衛生局專責提供服務業務，包括身障鑑定和評估身體失能和失智等身心狀況，現金補助以社會處為主，並且要看醫院的鑑定報告和身障手冊核定為主。
黃淑娟表示，國內輔具費用補助分「身心障礙者輔具費用補助」及「失能老人輔具費用補助」，領有「身障手冊或證明」才能申請，或是經衛生局長期照顧管理中心照管專員評估，失能程度符合失能老人輔具補助資格，即可依照身障者及失能老人身分別申請。
縣內到底補助哪些項目？不少民眾產生疑問，對此，黃淑娟指出，主要針對身障者和具備特定障別等級，提供身障輔具補助和失能老人輔具補助，沒有汽機車、手機和電腦等補助。
黃淑娟說，不僅補助項目以輔具為主，對象也限低收入戶、中低收入戶、一般戶，好比說，視障輔助特製眼鏡（非老花銀鏡），以視障者和視障的多重障礙者，低收入戶6000元、一般戶3000元；輪椅、衛星定位器輔具補助，輪椅輔具補助須符合肢障、平衡障、植物人、中度以上失智症者，或具備前述障礙的多重障礙；失能老人輔具補助對象需經衛生局長照中心評估失能程度和核定項目，如65歲以上老人、55歲以上山地原住民、50歲以上身障者等。
黃淑娟表示，符合前述申領補貼資格者，根本不需透過第三人代辦，當事人或其親人逕洽承辦窗口，身障輔具洽戶籍所在地公所或向彰化縣輔具資源中心諮詢、失能老人輔具逕洽戶籍所在地公所或長照中心。
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