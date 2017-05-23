搭捷運「針」的要小心？ 民眾坐博愛座險遭針刺…

2017-05-23 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕本月稍早曾傳出，有民眾搭捷運時疑似遭針刺到，且現場還聞到藥劑味，讓受害民眾一陣擔憂。今有媒體消息更指出，近日又有另一名民眾也在搭捷運時差點被博愛座上不知哪來的針刺到，擔心是有心人惡作劇。

本月6日下午一名17歲高中生在搭捷運時疑似遭針頭刺中背部，現場還嗅到藥劑味，事後高中生指控當時是一名婦人用針刺他，不過警方循線找到這名高中生指涉的婦人時，婦人則是否認此事，而高中生身上也沒發現針刺的痕跡及傷口。

《東森新聞》報導指出，近日有名陳小姐在搭乘捷運時偶然發現，在博愛座上竟有一根不知何人遺留的針，若沒細看就差點被扎，由於擔心針不乾淨，陳小姐還用濕紙巾將針撿起。

報導提到，由於博愛座的座位顏色較深，在座位反光及針又細又小的情況下，不容易一眼就看出來。發現針的陳小姐也說，一般人都不會認為捷運的位置上會出現一根針，當下發現時真的嚇了一跳。