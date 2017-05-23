反同婚修法 回教徒絕食逾百小時
2017-05-23 17:33
回教徒阿布在自由廣場搭帳篷進行絕食靜坐，為反同婚請願，下午滿天星反毒陣線發動粉絲前去聲援。（反毒陣提供）
〔記者陳炳宏／台北報導〕「反對性解放教育聯盟」團長阿布度拉（幸佐諺）自5月18日開始，為了表達反同婚立場，在自由廣場前絕食靜坐，希望能面見總統陳情，經過多人勸阻，阿布度拉仍堅持絕食靜坐，迄今已絕食進入第五天，下午滿天星反毒陣線發動粉絲前去聲援，現場媽媽們懇請總統蔡英文能接見阿布度拉，盡快結束這場可能鬧出人命的絕食行動。
反毒陣表示，回教徒的阿布度拉與反毒陣一路走來相互扶持，這是一條寶貴的生命，任何一個人都不該為堅持理念而犧牲性命，總統府如果繼續置如罔聞，以回教徒堅持到底的信念，這條生命很可能就此消逝。
反毒陣表示，尊重生命是人類的最基本價值。眼看阿布度拉訴求沒有獲得任何回應，對照同運人士臉書抱怨，總統府高層還因此擔心地睡不著覺，同樣是台灣的人民，為何有如此天壤之別？反毒陣最後也懇請蔡總統，救救阿布杜拉，彎腰傾聽人民的聲音。
反毒陣表示，期待我們的蔡政府不是冷血無感。 搶救阿布度拉行動將全面展開，直到總統府願意回應為止。「這是一條生命，我們不要看到悲劇收場！」，現場一位也媽媽激動哭喊著，希望今天就能結束絕食行動。
為反同婚，阿布度拉堅持絕食靜坐請願，迄今進入第五天，下午滿天星反毒陣線發動粉絲前去聲援。（反毒陣提供）
回教徒阿布在自由廣場搭帳篷進行絕食靜坐，為反同婚請願，台北市消防局獲報也前往探視關懷。（反毒陣提供）
回教徒阿布在自由廣場搭帳篷進行絕食靜坐，為反同婚請願，下午滿天星反毒陣線發動粉絲前去聲援。（反毒陣提供）
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