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油畫人物超嚴肅？ 其實他們笑起來超可愛！

網友讓油畫人物重拾笑容。（圖擷自推特）

2017-05-23  19:31

〔即時新聞／綜合報導〕很多人認為油畫上的人物表情太苦悶，最近有設計師突發奇想，利用App程式進行改造，讓油畫上的人物重拾笑容，結果發現其實他們笑起來都超可愛！

《BBC》報導，設計師吉布斯（Olly Gibbs）日前參觀荷蘭阿姆斯特丹國家博物館時，發現有方法讓油畫人物看起來很開心一點，利用FaceApp進行改造，結果發現他們看起來更有精神。

吉布斯與女友把在阿姆斯特丹一個景點自拍時，因為懼高導致表情怪異，女友建議他使用該App程式，隨後他參觀博物館時發現油畫人物表情太苦，因此決定試著把程式用在他們身上。

吉布斯也讓雕像展現笑容，他受訪時表示，「我們當時有大把的時間，所以就在博物館晃來晃去，專找油畫裡模樣最慘的臉。」他也表示，希望這些笑起來的油畫和雕像可以吸引更多人參觀博物館。

許多油畫人物表情苦悶。（圖擷自推特）

吉布斯用App程式改造油畫人物。（圖擷自推特）

網友認為改造相當成功。（圖擷自推特）

雕像也能改造。（圖擷自推特）

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相關關鍵字： APP 油畫 笑容 苦悶 藝術 重拾笑容
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