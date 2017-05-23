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傳承好味道！他2年拿5張餐飲證照 獻給天上父親

羅商餐飲科應屆生劉奕辰，2年拿下5張證照，想獻給天上父親，烘焙是他的強項。（記者江志雄攝）

2017-05-23  17:21

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣國立羅東高商應屆生劉奕辰的父親是名中餐廚師，擁有精湛廚藝，讀小三時，父母相繼離世，他仍記得父親掌廚的好味道，選讀餐飲學程繼承衣缽，2年內拿下5張證照，想把榮耀獻給天上父親。

羅商今天舉辦畢業成果展，餐飲科以「航空假期」當主題，把會場設計成商務航、經濟艙，外場服務人員扮成空姐、空少，每人盛裝出席，校長陳銓、學生家長被奉為座上賓，餐飲學程143名應屆生，做出可口中西式餐點、小點心、果雕、飲料，展現學習成果。

「不向困境低頭！」就讀羅商綜合高中餐飲學程的劉奕辰，父親生前是廚師，曾做好料給他吃，9年前家庭遭逢變故，雙親一個月內先後離世，他與大3歲的胞姊，由外祖父母撫養長大，被列為政府補助低收入戶，姊弟倆在逆境中力爭上游，姊姊目前讀大三，他也即將踏出羅商校門。

劉奕辰從小受父親耳濡目染，對烹飪產生興趣，但升上高二才接受正規訓練，專攻烘焙，在校跟老師學，回家後外祖母傳授烹飪撇步，打下不錯基礎，考取乙級飲料調製證照，丙級飲料調製、餐旅服務、烘焙麵包及中餐葷食證照，盼上大學餐飲科系，讓廚藝更加精進。

劉奕辰說，小時候嘗過父親所做美食，箇中滋味至今念念不忘，成為他料理時的靈感與動力，希望接下父親的棒子，晉升優秀大廚，在餐飲界發光發熱。

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  • 羅商餐飲科今天舉辦畢業成國展，學生做出好料給大家品嘗。（記者江志雄攝）

    羅商餐飲科今天舉辦畢業成國展，學生做出好料給大家品嘗。（記者江志雄攝）

  • 學生製作的果雕。（記者江志雄攝）

    學生製作的果雕。（記者江志雄攝）

  • 學生做出美食，展現學習成果。（記者江志雄攝）

    學生做出美食，展現學習成果。（記者江志雄攝）

  • 外場招待人員盛裝出席。（記者江志雄攝）

    外場招待人員盛裝出席。（記者江志雄攝）

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相關關鍵字： 劉奕辰 廚師 羅東高商 餐飲
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