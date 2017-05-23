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擅用藝人照代言 過去曾有判賠千萬案例

2017-05-23  18:37

〔即時新聞／綜合報導〕全聯傳出擅自使用導演吳念真的照片作為DM封面，還有網友在過去全聯DM上面發現NBA傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）照片，引發聲疑聲浪。其實過去連鎖飲品店也曾有類似侵權行為，最後判賠1000萬元。

綜合報導指出，林依晨在101年11月和六角國際事業股份有限公司旗下品牌「日出茶太」（chatime）簽下代言合約，當時雙方在合約上約定，廣告僅能在台灣地區使用，若要在其他地區使用，要再取得林依晨和經紀公司同意。但後來廣告卻在新加坡、美國、中國等地播放，甚至還在臉書平台上放送。105年台北地院認為六角娛樂確實違約，因此判需賠林依晨、周子娛樂共1000萬元。

報導指出，中國藝人范冰冰照片也曾遭台灣醫美診所擅自拿來作為下巴整型廣告，於是跨海提告求償1000萬元，後來台北地院判范冰冰勝訴，獲150萬元賠償。

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  • NBA球星俠客歐尼爾的照片也曾經登上全聯DM封面。（圖片翻攝自批踢踢實業坊）

    NBA球星俠客歐尼爾的照片也曾經登上全聯DM封面。（圖片翻攝自批踢踢實業坊）

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