中國武漢某公園枇杷樹成熟結果 下場是...

2017-05-23 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢某處公園內，種了數十棵枇杷樹，近期枇杷成熟結果，但有許多市民卻爬樹、折枝或用木棍敲打，來採摘枇杷，導致這些枇杷樹傷痕累累，讓當局十分困擾。

《澎湃新聞》報導，實地到公園觀看，可見有市民拿出長竿等工具把樹上的枇杷打下來，還有人直接爬到樹上摘，有些人則直接墊腳用手折斷樹枝來摘，這也導致枇杷樹傷痕累累，現場都是殘枝落葉。

現場巡邏的韓姓工作人員指出，如果一般採摘也無所謂，但許多人直接從中折斷樹枝，害這些枇杷樹明年就不會開花結果了，對樹木傷害很嚴重。

當局指出，這些枇杷有的可以食用，但大多數口感不是很好，因為觀賞用的枇杷樹，和可食用的枇杷樹還是有差別的。當局進一步指出，遇到市民這種不文明現象時，會先展開勸說，另外，也有在樹上貼「請勿採摘」的告示牌，再來會採取「集中採摘」的方式，也就是由當局派人先把枇杷採下來，再發送給附近的市民。