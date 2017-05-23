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端午關懷 大飯店粽子送弱勢長輩

2017-05-23  17:39

〔記者何宗翰／烏日報導〕端午節將至，清新溫泉飯店今天贈送150顆由飯店主廚精心調配的黑豬肉香腸粽，到華山基金會烏日天使站，希望為失能、失依、失智高齡長者盡一份心力，烏日天使站站長陳怡婷說，基金會每年三節都會送關懷禮到長輩家中，目前端午節的關懷禮仍在募集中，希望各界能伸出援手。

清新溫泉飯店表示，高齡者的長期照顧是政府積極推動的政策，企業也有社會責任盡一份心力，端午佳節快到了，烏日區華山基金會照顧許多失能、失依、失智高齡長者，今天特別贈送由飯店主廚精心調配、餡料豐富的黑豬肉香腸粽150顆，希望長輩們也能夠過一個有好味道的端午佳節。

站長陳怡婷說，烏日天使站照顧約80名長輩，除了平時關懷外，每年三節也會準備關懷禮，這次端午節的關懷禮包括肉粽、麥片及民生物品等，捐300元就可以讓一名弱勢長輩好過節，目前還有約三分之一的數量還沒有募集到，希望各界幫忙。

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  • 清新溫泉飯店贈送150顆粽子到華山基金會烏日天使站。（記者何宗翰攝）

    清新溫泉飯店贈送150顆粽子到華山基金會烏日天使站。（記者何宗翰攝）

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