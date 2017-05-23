桃機搭小黃更保障 乘客享500萬意外險

2017-05-23 17:26

〔記者楊媛婷／台北報導〕搭乘桃園機場排班計程車的乘客，每名乘客將有500萬以上意外險保障。桃機公司表示，為了提升桃園機場排班計程車服務品質，新一屆的桃園機場排班計程車駕駛都簽訂自律公約，力求嶄新服務，也提供每位乘客500萬元以上意外險。

桃機公司從今年2月負起監督、管理排班計程車相關營運責任，今年3月則配合航警局完成駕駛人登記抽籤，桃機公司承諾未來所有營運車輛將全面加裝信用卡付費機制、行車紀錄器、衛星導航設備、電子派車系統，未來旅客付款方式更多元，也提供安全等保障，並且縮短候車時間。

另外桃機計程車自律委員會也提出更多有利親子與行動不便旅客貼心服務，如購置兒童安全座椅及幼兒座椅增高墊提供給有需要的旅客使用；乘坐輪椅的旅客也可以預約無障礙計程車優先搭乘。