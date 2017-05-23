飢餓12 明道生紙盤圖文關懷東非飢民
彩繪空盤獲選第一到三名的學生陳毅恩（中）、鄒承軒（左）、羅穎婕（右）。（記者何宗翰攝）
〔記者何宗翰／烏日報導〕明道中學600名師生今天響應台灣世界展望會「飢餓十二」活動，省下餐費並以熱舞、熱音表演募款捐贈東非飢民，今年世展會舉辦「柏圖坎的晚餐」發聲行動，明道學生以「空盤」聯想發揮創意，在紙盤上創作圖文道出想對糧荒災童說的話，現場600個盤子也排成「we will」字樣，代表將持續關懷。
明道中學連續第10年舉辦飢餓體驗活動，600名師生今天（23日）早上7點到晚上7點間，12小時不進食固體食物。明道中學校長汪大久表示，全世界9人中就有1人處於持續飢餓的狀態，每年他都親身體驗飢餓，希望學生們藉由活動反思平時的富足，對於非洲飢民產生同理心。
今年飢餓體驗DIY營長、班聯會會長吳耘淇說，這次邀請街舞社及熱音社演出，在校園內募款，也進行空盤彩繪行動，透過圖文說出想對東非糧荒兒童的話。
彩繪空盤獲選第一名的學生陳毅恩說，她畫中有一名非洲小孩，被關在玻璃球裡，望著眼前的食物想吃卻吃不到；第二名鄒承軒選在在飢餓時，畫出滿滿一整盤當時想到的食物；第三名羅穎婕則寫了一封信給柏圖坎，並將盤子做成太陽形狀，象徵希望和光明。
台灣世展會中區辦公室主任嚴淑貞說，目前東部非洲4國衣索比亞、南蘇丹、肯亞及索馬利亞身處糧食危機，需要人道救援的人數已經達到2500萬人，世展會在當地進行糧食援助、營養治療、物資發放、水資源暨衛生等服務；7月15日、16日將於彰化、高雄、花蓮同步舉行飢餓30活動，歡迎民眾踴躍報名。
明道中學600名師生響應飢餓12活動。（記者何宗翰攝）
600個紙盤排成「we will」字樣。（記者何宗翰攝）
熱舞社校內表演募款。（記者何宗翰攝）
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標題：飢餓12 明道生紙盤圖文關懷東非飢民
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