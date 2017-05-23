2年多賣不掉 竹東台泥商業地將第13次標售

2017-05-23 17:01

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府從竹東鎮台泥自辦市地重劃區分配到的商業區土地，2年多來標售12次都沒有脫標，縣府訂於下月辦理第13次標售，標售底價為每平方公尺7萬9300元，已接近每平方公尺7萬8300元的公告現值。

竹東鎮當地民眾說，這處空地可以說是市區最後一塊可大面積開發的精華區土地，過去都放在那邊長雜草，一到夏天成了蚊蟲孳生的溫床，讓附近住戶相當困擾，希望能夠盡快標售出去吸引商家進駐，帶動地方發展。

新竹縣政府表示，竹東鎮台泥自辦重劃區獲分配的縣有地，分別有面積4533平方公尺住宅區用地和面積6084平方公尺的商業區用地，都從民國103年12月開始辦理第一次標售，其中住宅區在去年7月第10次標售時，以2億8017萬5664元脫標，但商業區迄今卻一直沒有標出去。

縣府表示，這塊商業區土地的建蔽率是60%、容積率282%，在2年多前第一次標售的底價是每平方公尺10萬8900元，但歷經12次標售作業皆未脫標，這段期間依規定陸續酌減標售價格，將在下月7日辦理的第13次標售作業，底價為每平方公尺7萬9300元，這個價格將近是第一次標售底價的73折，而且已經接近每平方公尺7萬8300元的公告現值。

縣府分析，這塊商業區土地的條件其實相當不錯，但過去一直乏人問津的原因，主要是當地屬於新完成不久的重劃區，尚未完全建設開發，而且先前房地產市場景氣不佳，許多建商及投資客皆採觀望的態度，希望這次能吸引有興趣的開發商來投標，讓這塊標了12次的土地能順利脫標。