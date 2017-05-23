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年年都熱門的東海岸部落工作假期 上線報名

2017-05-23  16:43

［記者黃明堂／台東報導］「東海岸部落工作假期」報名開跑！過去4年都由東管處主辦，各部落累積經驗，今年首度挑戰自辦！首輪報名正式上線，除了台東的比西里岸部落，在花蓮則有靜浦部落、、新社部落。

由觀光局東部海岸國家風景區管理處主辦的「東海岸部落工作假期」，是許多志工旅人認識部落的重要窗口，同時也是部落對外述說自己文化與生活故事的一個友善平台。今年東管處鼓勵部落嘗試新的辦理方式，也就是由部落自主提案、積極籌畫與全權辦理，而現場除專業顧問與攝影師外，所有工作人員都將由部落擔任，鼓勵部落自主能量的提升，也推動在地永續經營發展。

2012年，藝術家拉黑子帶領比西里岸部落族人一起手作漂流木喜洋羊，至今已過了5年。今年，比西里岸的青年們將帶領志工一起為羊兒穿上新衣，重現喜洋羊的活力與色彩。

此外，青年們還會指導志工學習pawpaw鼓，在海邊圍營火歡唱，更要實際搭乘獨木舟划向太平洋親近海上魚場的魚群，體驗部落與海洋的對話。

今年度的報名資訊與活動詳情請上網搜尋「東海岸部落工作假期」。

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  • 比西里岸是熱門的工作假期部落。圖為2014年工作假期場景。（記者黃明堂攝）

    比西里岸是熱門的工作假期部落。圖為2014年工作假期場景。（記者黃明堂攝）

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