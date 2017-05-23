提醒低頭族注意 中市試辦設警示標誌

議員張玉嬿、蔡雅玲、謝志忠（由左至右）建議市府設置道路警示設施，減少低頭族風險。（記者張菁雅攝）

2017-05-23 16:59

〔記者張菁雅／台中報導〕許多人習慣邊走路邊滑手機，台中市議員蔡雅玲、謝志忠、張玉嬿今天在質詢時建議市府，比照國外做法，在路面或路口設置警示設施，提醒「低頭族」過馬路時注意車輛。交通局長王義川承諾在3個月內在人潮眾多的商圈試辦。

蔡雅玲指出，現代人對於3C產品的使用率高，國外為守護「低頭族」安全，設有各種因應措施，例如：荷蘭將LED燈條安裝到人行道上，並與交通號誌同步，以閃爍方式讓民眾注意號誌變化；德國則設有地面警示燈系統，提醒民眾車輛接近；韓國首爾也在路口設置警示牌。

蔡雅玲強調，設置道路警示標誌設施並非變相鼓勵行人使用手機，而是從務實做法來守護行人安全，減少低頭族風險。

謝志忠、張玉嬿則建議市府在全市各區選擇地點試辦，減少行人過馬路時遭車輛撞擊的意外。

交通局長王義川表示，在地面增設配合紅綠燈的LED光條等作法很有創意，也是提升用路人安全的好方法，交通局將先從警示牌做起，初期選擇在新光三越、大遠百、台中科大、一中商圈等人潮聚集處試辦，警示牌的高度會與「低頭族」視野一致，提醒過馬路時不要滑手機，等過完馬路再使用，預計3個月內可設置好，如成效良好，將擴大至其他地區，未來再評估LED光條的工程技術與經費等問題。