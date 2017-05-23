醫訊》安南醫院設腦中風照護中心 首創門診危險群自篩機制

台南市立安南醫院設立腦中風照護中心揭牌啟用。（記者王俊忠翻攝）

2017-05-23 17:20

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立安南醫院成立腦中風照護中心，今天揭牌啟用，該院首創門診高跌倒危險群腦中風自我篩檢機制，以期早期發現潛在性的中風患者。

安南醫院表示，腦中風是國人重殘的主要原因，也是十大死亡原因第三名，安南醫院成立以來首重腦中風急性治療，在開院第2年即取得中度急重症治療醫院資格，也是腦神經外科專科醫師訓練醫院，所有到急診的急性腦中風接受靜脈血栓溶解劑比例已近醫學中心平均值。

安南醫院神經科主任兼腦中風中心召集人蔡銘駿指出，腦中風治療需從救急、救心與救殘著手，除了急性期血栓溶解的治療（救急），治療期更需注意防止血栓新生惡化中風，預防心房顫動產生的血栓尤其重要。

該院新任心臟內科主任兼內科部部長林立人說，急性腦中風後期是大家最容易放棄的部分，以為腦細胞死亡、沒救了，大家往往忽略存活的神經細胞仍有一定潛力經腦內神經修復或整合，對中風後殘障症狀的恢復影響甚大（救殘）。

院長林瑞模表示，該院秉持大學醫院教學、研究及臨床並重的精神，橫向整合神經內外科、復健科、放射科、急診部及中醫部成立救急救心救殘的腦中風中心，加強腦中風治療的全人及個人化醫療照護，秉持開院以來對急性腦中風血栓溶解治療的高品質要求，更強化初次與再發性腦中風的預防，首創門診高跌危險群腦中風自我篩檢機制，力求早期發現潛在中風病人。

在中西合療方面，中醫部主任何宗融強調，中醫部分針對腦中風住院及後遺症患者成立「中西醫合療門診」，臨床經驗發現利用針灸刺激腦部活動，同時經由望聞問切診治，配合醒腦開竅、活血化瘀的中藥，協助病人中樞神經及肢體活動功能的恢復。