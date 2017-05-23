捲入午餐弊案 基隆中山高中校長參加遴選落馬

2017-05-23 16:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕驚！基隆市立中山高中校長吳文貴23日下午參與轉任八斗高中校長遴選作業，未獲遴選委員支持，慘遭滑鐵盧；遴選失利的吳文貴校長步出會場時悵然地表示，將辦理退休。

基隆市教育處23日下午在暖暖教師研習中心舉辦市立高中校長轉任遴選，暖暖高中校長鄭裕成參與第一場轉任中山高中校長作業，中山高中校長吳文貴參與第二場轉任八斗高中校長；原先規劃兩位校長如果轉任順利，空出的暖暖高中校長一職，教育處將於6月16日辦理暖暖高中新任高中校長遴選作業。

教育處表示，新任高中校長遴選日期不變，但是新任高中校長遴選的學校則增加一所，共有暖暖高中、八斗高中校長遴選，簡章25日公告。

調查局去年接獲檢舉，偵辦中山高中營養午餐弊案，校長吳文貴被檢舉與營養午餐廠商餐敘，吳涉偽證罪嫌，獲緩起訴處分，但需罰款15萬元；有教育界人士私下表示，吳文貴遴選八斗高中校長失利，與涉案鬧得沸沸揚揚有關。