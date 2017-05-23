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機電工程破產倒閉 竹市兩大重要工程被迫延宕

2017-05-23  16:42

［記者洪美秀／新竹報導］因機電工程廠商宣佈破產倒閉，導致新竹市香山新行政大樓與光武國中新建校舍兩個重要工程被迫停擺及延宕，新竹市議會今天前往兩處考察，議長謝文進要求市府應趕緊提出因應之道，進行工程結算、並重新辦理發包，務必要讓工程順利完工。

新竹市長林智堅說，針對這兩個重要的公共工程，市府團隊解決的辦法除將廠商的履約保證金沒入，同時也已進行工程結算及辦理重新招標工程，目前香山行政大樓預計明年2月完工，光武國中也會在今年9月如期讓學生安全使用，確保工程安全無虞。

林智堅強調，市府團隊也檢討市府重要工程，未來只要是1500萬元以上的工程，就不會有分開招標的情況，會採統一招標方式，由負責的廠商為代表，如此就能避免機電工程與土木工程分開招標所衍生的類似狀況，同時對於招標情況也不再是採最低標，而是要進行工程評分及格最低標和最有利標方式，透過評選方式控管工程如期如質，汰除劣質廠商，提升市府工程品質與效率。

包括市議員吳國寶和林耕仁，吳秋穀都說，香山區行政大樓興建工程及光武國中新建校舍工程，都因機電工程得標廠商倒閉、未履行合約，工程進度延宕，他們都擔心不會有廠商願意來投標幫別人擦屁股及善後，這可能造成工程無法順利完工。

多數議員都要求市府未來針對重要工程不能分開招標，否則難以確保工程品質，應該辦理統一招標，由市府面對一家廠商就好，才能確保工程不受牽制影響。

林智堅說，以往市府工程將建築、機電工程分開招標，兩廠商進駐後需長期磨合協調，不利工程進行，他發現問題後第一時間已要求工務處，避免過去分開招標影響工程品質和期程。

議長謝文進最後建議市府應盡速辦理機電工程終止契約後之各項結算及重新招標作業，妥善因應，務必在預定期程內完工。

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  • 因機電工程包商倒閉破產，導致新竹市香山區新行政大樓和光武國中新建校舍延宕，市議會辦理市政考察，要求市府應趕緊重新招標，確保工程如期完成。（記者洪美秀攝）

    因機電工程包商倒閉破產，導致新竹市香山區新行政大樓和光武國中新建校舍延宕，市議會辦理市政考察，要求市府應趕緊重新招標，確保工程如期完成。（記者洪美秀攝）

  • 因機電工程包商倒閉破產導致新竹市香山區新行政大樓和光武國中新建校舍延宕，市議會辦理市政考察，要求市府應趕緊重新招標，確保工程如期完成。（記者洪美秀攝）

    因機電工程包商倒閉破產導致新竹市香山區新行政大樓和光武國中新建校舍延宕，市議會辦理市政考察，要求市府應趕緊重新招標，確保工程如期完成。（記者洪美秀攝）

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