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不老水手划竹筏 目標3天內抵達與那國島

花蓮不老水手仿效3萬年前划竹筏橫渡太平洋方式，一圓海洋夢想，預計3天內抵達日本與那國島。（圖由蘇帆基金會提供）

2017-05-23  16:47

〔記者王峻祺／花蓮報導〕10名不老水手加上5名夢想海洋成員，在蘇帆基金會董事長「拖鞋教授」蘇達貞的帶領下，一行人今早划著自製竹筏，自花蓮港出發，預計3天內接力橫渡太平洋，抵達距離台灣約110公里外的日本與那國島，完成海洋夢想。

來自各行各業的不老水手群，為了完成「南風再起」計畫，一行人自2月份開始，陸續上山砍竹，用100多根長約4米的綠竹、麻竹製作成4艘竹筏，並勤練划槳技術。

在10名不老水手中，最年長的成員高齡78歲，另還有在職場上打拚的同好，包括康寧醫院急診室醫師郭健中、長庚醫院護理師陳淑真、資深媒體人陳景怡等，將以2人一組的方式輪流划竹筏，預計3天內抵達與那國島之後折返。

被稱作「拖鞋教授」的蘇達貞，在夏威夷大學海洋工程取得博士學位後，返台在海洋大學任教，長年積極推廣海洋教育。他說，此次出海主要仿效3萬年前台灣東海岸原住民渡海到與那國島的方式和路線。

蘇達貞說，蘇帆海洋文化藝術基金會近3年來，陸續培訓百位55歲到80多歲不等的不老水手，2014年首次規劃划船到與那國島計畫，最後雖未執行，但也協助導演王威翔拍攝記錄了完整的訓練過程，去年夏天不老水手成功以獨木舟挑戰清水斷崖，今年則再度挑戰「南風再起」計畫，划竹筏到與那國島。

他說，從台灣出發到與那國島只是一個開端，未來還想帶領大家駕駛帆船環遊世界，並以划獨木舟的方式，認識當地島嶼風情，與不老水手們一起立下新的海洋夢想。

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  • 蘇帆基金會自2月份開始，陸續上山砍竹，用100多根長約4米的綠竹、麻竹製作成4艘竹筏。（圖由蘇帆基金會提供）

    蘇帆基金會自2月份開始，陸續上山砍竹，用100多根長約4米的綠竹、麻竹製作成4艘竹筏。（圖由蘇帆基金會提供）

  • 10名不老水手中，最年長的成員高齡78歲，另還有在職場上打拚的同好，包括康寧醫院急診室醫師郭健中、長庚醫院護理師陳淑真、資深媒體人陳景怡等，將以2人一組輪流划竹筏，預計3天內抵達與那國島之後折返。 （圖由蘇帆基金會提供）

    10名不老水手中，最年長的成員高齡78歲，另還有在職場上打拚的同好，包括康寧醫院急診室醫師郭健中、長庚醫院護理師陳淑真、資深媒體人陳景怡等，將以2人一組輪流划竹筏，預計3天內抵達與那國島之後折返。 （圖由蘇帆基金會提供）

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