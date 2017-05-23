揭不肖同業詐騙患者害命 吳元宏醫師po不自殺聲明
2017-05-23 18:47
〔即時新聞／綜合報導〕台北榮總腫瘤醫學部放射腫瘤科醫師吳元宏昨（22）日在臉書上貼出一張驚悚的腫瘤竄出肛門照，並表示該名患者因聽信某位許姓醫師主張「不動手術，並推薦該名患者購買高達百萬的治療產品」，偏方療法導致該患者腫瘤復發且癌細胞遠端擴散而死亡，揭發此事後，吳醫師在臉書上發布了上百字的不自殺聲明，希望網友「近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝。」
吳元宏昨日在臉書上揭發某位許姓名醫對直腸癌患者「騙財害命」的內幕，點出許醫師到處宣揚他自己的直腸癌沒動刀，但卻很少對外宣傳，他自己接受過完整的合併化學放射治療（CCRT）。據研究大約有1-4成的直腸癌病人，在接受過合併化學放射治療後，有機會像許醫師一樣，不用手術就能長期控制。但目前「還沒有很準確的方式，可以預測誰可以不用開刀」，許醫師卻因為自己賭贏了，拖著其他患者一起賭，而賭輸的病人「帶著殘破的身體，與被洗淨的荷包，在暗處哭泣，默默凋零。」
除了直接寫出該位許姓醫生的全名外，吳元宏也質疑醫師公會對這些誇張行徑保持沉默的原因，並發出近600字的「不自殺聲明」。
稍早前，吳元宏在臉書上請那些有在許醫師那買過宣稱療效的另類醫療產品病患或家屬與他聯絡，並表示醫勞盟的律師團，願意免費幫忙提出集體訴訟。
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