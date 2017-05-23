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擅用吳念真肖像 全聯發聲明致歉
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開槍抵制全聯？他撂狠話「再走進一步，叫我白癡」

2017-05-23  16:44

〔即時新聞／綜合報導〕全聯福利中心疑擅用導演吳念真的照片打廣告，被本人PO在臉書上指控，引起外界撻伐；知名導演藤井樹（吳子雲）也在臉書說出狠話，「今後我再走進全聯一步，就叫我白癡」！

藤井樹稍早在臉書發文批評，歐尼爾的照片用偷的、吳念真的照片用偷的，今早開了半天的滅火會議後出來的解釋是「我們只是一時疏忽」。

「用偷的最省，是吧？」藤井樹痛批，「今後我若再走進任何一間全聯一步，歡迎任何人叫我白癡」。

網友見狀後也附和說，「不，用一時疏忽最省ww」、「上次的事件也是拗不過才道歉的，看這次應該也是一樣吧」、「我們哪時也可以一時疏忽忘記結帳」、「最不爽的就是，做錯事還在那裡硬掰」。

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  • 全聯福利中心疑擅用導演吳念真的照片打廣告。（圖擷取自吳念真臉書）

    全聯福利中心疑擅用導演吳念真的照片打廣告。（圖擷取自吳念真臉書）

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