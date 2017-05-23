打造「溫網」 台南農會與明德合作解決缺工問題

2017-05-23 16:25

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南市領先全國開辦外役監受刑人投入農務，由新市農會與明德外役監合作，篩選微罪、社會接受度高的15名收容人投入農務，協助有機農場播種及搭建溫網室等工作，上工至今15天，農民大讚成效良好，認為未來如擴大合作，能解決農業缺工問題。

農委會農業人力發展辦公室技正劉向正指出，台灣農業全年性缺工每年到1萬人，季節性缺工每年9萬人，目前除了專業技術團協助農民外，還有假日農夫到休閒農場、農事服務團協助小農從事非專業性農務，為了協助一般小農和老農，則搭配利用外役監受刑人力，投入農業方面較為簡易工作。

過去外界常有建議引進外國勞動力以改善農業缺工問題，明德外役監副典獄長江慶隆表示，應該要利用國內的勞動力，提供農業工作，特別受刑人出獄後，必須回到社會工作，若在服刑期間能學會農事一技之常，未來就能與社會接軌，長期解決農業缺工問題，創造雙贏。