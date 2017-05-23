怕犛田嗎？ 機車後扶手警示燈獲國際發明展金牌

2017-05-23 16:34

［記者洪美秀／新竹報導］很多機車騎士有騎車「犛田」或發生事故時，苦無警示燈可做提示，新竹市中華大學學生鍾昕航以自身經驗，設計出將機車後扶手變為警示燈的設計，獲得國際莫斯科發明展金牌，他說，這款警示燈不用時可當做後座者扶手，若有需要就可快速拆下來變成類似汽車的三角板警示燈及簡易路障，不僅能提醒用路人注意，也能保障自身安全。

中華大學學生參加莫斯科阿基米德國際發明展在22個國家、1000多件作品中，獲得4金4銀2銅及1特別獎，而台灣獲得43金23銀7銅，其中中華大學就拿到4個金牌，很不簡單。

獲得金牌的學生鍾昕航說，過去他曾有騎機車「犛田」經驗，也曾因車禍而機車倒下來，卻發現機車沒有任何可警示提醒的工具，後來他發現機車後座的扶手，有時會被車廠做為後方向燈，因此將後方向燈改為可拆卸、可充電的警示燈，當有突發狀況時，就可拆下來當做警示燈，不僅可提醒後方車輛，也能保障在發生狀況時，不會再有車輛追撞。

除了警示燈機車後扶手獲金牌，還有夏天到了，擔心飲料加冰塊會將口感稀釋，學生俞亭均則研發金屬冰棒，號稱不用水就能當冰塊，利用金屬的降溫特性，做成攪拌棒款式，不僅方便使用，也不會因加冰塊而稀釋飲料口感，最重要的是可重覆使用，還能依客戶需求製作不同款式的專屬降溫「冰棒」，除達到保冰效果，也能讓設計更多元。

得獎學生作品有「警示燈機車後扶手」 、 「No More Mosquito」、「穿戴式光合作用WEARABLE PHOTOSYNTHESIS」、「一種可再回收填裝的菇類培養容器」、「4F馬桶」、「Neslamp」、「結構簡單可靠又價格低廉之無線熱對流式線性加速儀及傾斜計」、「隱藏掛勾式拐杖套件」、「冰棒」、「貓咪跳跳燈」等，都具實用性，已有不少廠商與學校洽談合作及量產事宜。