仿古木船潢渡黑水溝遇巨浪 重現安平運河再等2年

仿古木船沿古代航路，欲依靠風力橫渡黑水溝，途中卻遇大浪襲擊。（鄭道聰提供）

2017-05-23 16:12

［記者劉婉君／台南報導］仿照明鄭時期打造的木船「南台二號」，18日從中國廈門沙坡尾出發，準備循著先民渡台路徑，依靠風力橫渡黑水溝抵達台南市，重現早期中國帆船航行在安平運河的場景。不過，仿古木船21日在金門往馬公航行途中，遇上3米大浪，一度有船員落水，護航船為了保全所有人員安全，最終只能割斷繩索棄船，仿古木船重現安平運河計畫，將延至2019年再度挑戰。

台南市文史工作者鄭道聰協助中國廈門社區推動社區總體營造，當地居民在他的建議下，花了3年打造「南台二號」，並經過2年航訓，原計4月19日就要從廈門沙坡尾啟航，橫渡黑水溝到台灣，不過因氣候不穩定，一直延到5月18日才出發。船隻21日早上航至離金門大約15、16海浬時，遇上大浪，護航船船長要求古木船上4人登上護航船，當時湧浪起浮2米多，1人在登船時突然遭遇大浪，踩空落海，眾人以搶救人員安全為優先，決定割斷拖船索，放棄南台二號，順利將人救起，人員於昨天凌晨4時30分平安抵達台南市安平港。

鄭道聰表示，經歷過此次事件，一行人更能感受到先民渡海來台的艱辛與危險。雖然今年古木船重現台南運河的計劃中斷，但眾人已決定重頭再來，造船、航訓，將於2019年再挑戰一次。