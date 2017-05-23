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中壢溫媽媽愛家服務志工隊 粽香傳情16年

端午限定！中壢溫媽媽愛家服務志工隊粽香傳情16年。（記者李容萍攝）

2017-05-23  16:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園家扶中心中壢溫媽媽愛家服務志工隊今天舉辦「粽香送溫情」活動，號召志工從備料、綁粽到蒸煮完成，親手包出充滿溫暖與愛心的1700顆粽子，並於當日分送至楊梅、大園、大溪、平鎮、觀音、龍潭、復興等區共85戶弱勢家庭。

「三餐都成問題了，怎麼會有時間包粽子」，這是受扶助家庭們的心情寫照，溫媽媽志工們知道受扶助家庭的心聲，16年前發起粽香送溫情活動，這16年來累計包了2萬多顆的愛心粽子，超過1000戶受扶助家庭，每年端午節都能吃到志工們滿滿的愛心。

志工隊成員賴秀芬、曾照惠，於民國81年起與家扶中心結緣並加入溫媽媽志工隊，投入粽香送溫情的活動持續不中斷，能夠將親手包出的愛心粽子，送到家扶中心的受扶助家庭，看著孩子開心吃著香噴噴的粽子，是兩人最開心的事。

今年的「粽香送溫情」活動，每年都是由志工媽媽們與社工老師開著車，將愛心粽子送至家庭手中，隨著扶助家庭增加，志工、社工人力略顯不足；福特六和汽車公司騎士社一早加入愛心服務行列，14位志工們開著7輛汽車組成愛心車隊，與媽媽志工一同將愛滿滿、熱騰騰的粽子送到家庭手中。

桃園家扶中心主委張建隆也說，過去收到粽子的受扶助家庭中，約6成是單親家庭，也有近3成是隔代教養的家庭，大人們忙著生計，加上包粽原物料食材上漲、以及家庭健康因素，已不到2成的家庭會自己包粽子，孩子們也少有機會去享受過節的氣氛。

端午限定！中壢溫媽媽愛家服務志工隊粽香傳情16年。（記者李容萍攝）

端午限定！中壢溫媽媽愛家服務志工隊粽香傳情16年。（記者李容萍攝）

端午限定！中壢溫媽媽愛家服務志工隊粽香傳情16年。（記者李容萍攝）

端午限定！中壢溫媽媽愛家服務志工隊粽香傳情16年。（記者李容萍攝）

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