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高英工商連續8年師生同獲全國技藝教育績優人員獎

陳韻如（右）、吳李慶（左）師生同獲全國技藝教育績優人員獎，創下連續8年蟬聯紀錄。（記者洪臣宏攝）

2017-05-23  16:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高英工商廣告設計科主任陳韻如及資訊科學生吳李慶，同獲105學年度全國技藝教育績優人員獎，創下該校連續8年都有師生同時獲獎紀錄。

陳韻如今年指導廣設科洪嘉亨參加全國技藝競賽，奪下商業廣吿類金手奬，她訓練學生參加乙級技術士技能檢定，通過率82.5％居全國第一；其他校外各項競賽得獎作品達71件，獲奬人數92人。陳韻如重視細節，教導學生首重「不要馬虎」。

吳李慶是國內外發明競賽常勝軍，他說，國中時就讀技藝班，成績總是墊底，但對發明有濃厚興趣，高英資訊科主任蔡忠憲領他進入「創意發明社」，幫他找到屬於自己的天空，曾代表學校赴中國、日本及韓國參賽並取得獎項，且取得7項專利。

他最滿意的作品是「音樂肥皂盒」，只要打開水龍頭就會有音樂，提醒記得關水以節約能源，同時可監測水質酸鹼度，如果水質異常燈號就會由綠轉紅，且變換音樂提醒，這作品曾分獲韓國首爾加發明展、2016IEYI哈爾濱世界青少年發明展銀、銅牌。

出國比賽也拓展了他的視野，吳李慶看到韓國攤販可以講3國語言，中國人在動漫展以英語交談比比皆是，讓他非常震驚，回國後開始加強英文，目前正拚中級英檢。他說，看到他國選手作品，也激發了許多創意靈感。

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  • 高英工商校長陳德松（左）與教師、行政人員共9人都曾獲全國技藝教育績優人員獎。（記者洪臣宏攝）

    高英工商校長陳德松（左）與教師、行政人員共9人都曾獲全國技藝教育績優人員獎。（記者洪臣宏攝）

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