用礫石幫汙水洗澡 梧棲大排水質改善工程動土
2017-05-23 16:22
水利局以梧棲大排的小魚作為示範，讓民眾了解「礫間接觸曝氣氧化工法」。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕梧棲大排近年因水汙染及水量不足缺氧，屢傳魚群暴斃，影響沿線居民生活品質，台中市府爭取環保署經費，辦理水質改善工程，引進類似BRITA濾水器的「礫間接觸曝氣氧化工法」，用石頭幫汙水洗澡，完工後每日可處理1萬公噸汙水，大幅改善梧棲大排水質，今日於沙鹿火車站後方舉行動土典禮，預計明年7月完工。
市長林佳龍今日主持動土典禮，環保署水質保護處長葉俊宏、市議員王立任、尤碧鈴、楊典忠、顏莉敏、沙鹿區長李順彬等人與會，立院副院長蔡其昌亦派代表前往，由祥獅獻瑞揭開序幕，水利局在現場用一組模型放流大排的小魚作為示範，場面熱鬧。
林佳龍表示，柳川水環境營造獲廣大回響，因此將礫間曝氣淨水廠成功模式複製到梧棲大排，而這座淨水廠是海線第一座礫間曝氣淨水廠，宣示市府打造水環境的決心。
葉俊宏表示，梧棲大排因水汙染及缺水造成魚群暴斃事件層出不窮，此礫間曝氣工程完工後，淨化後的水一部分放流回大興截流站，可保持水量，大幅改善魚群暴斃及臭味問題。目前環保署也正在核定柳川二期的細部設計，綠川工程也即將動工，台中市所有河川都由市府進行細部設計中，台中水環境令人期待。
水利局長周廷彰表示，梧棲大排水質改善工程總經費1億1800萬元，「礫間接觸曝氣氧化工法」就是在地下裝個濾水器，引汙水進礫石，使汙染物沉澱、或被礫石吸附，汙染物再由微生物分解成無害有機物，經處理，水質可由目前的嚴重汙染（RPI6.8）改善為中度汙染（RPI4.8）。淨化後的水將放流回大排與增加生態基流量，輔以增設曝氣機及魚避設施，保障魚群生存空間。
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