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APP「規劃路線」YouBike未入列 北市議員要求改善

2017-05-23  16:15

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會今下午舉行交通部門質詢，國民黨北市議員林亭針對心YouBike議題指出，現行GoogleMap、台北好行等APP規劃路線時，至今未納入YouBike；另外，YouBike APP搜尋系統不夠智慧便民，必須輸入精確站名才能搜尋站點，她要求改善上述缺失。

林亭君認為，規劃路線時，綠運輸也可以規劃進去，外地人才能知道怎麼使用；但現行GoogleMap、微笑單車、台北好行都看不到。

無獨有偶，YouBike APP也有缺失。林亭君指出，YouBike APP只能精確輸入名稱，才能找到YouBike站點。她舉例，寧夏夜市是北市熱門夜市，但搜尋「寧夏夜市」卻查無結果；若要查詢寧夏夜市周遍站點，使用者必須完整輸入「太原五原路口」，才能得知可借車輛及可停空位資訊。

林批評，連本地人都不見得清楚「太原五原路口」在哪裡？外地人要怎麼用？她上會期質詢至今，為何交通單位都沒有改善。

對此，交通局長張哲揚支支吾吾沒有具體回應。

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  • 北市議會下午舉行交通部門質詢，國民黨北市議員林亭君關心YouBike議題。（記者何世昌攝）

    北市議會下午舉行交通部門質詢，國民黨北市議員林亭君關心YouBike議題。（記者何世昌攝）

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