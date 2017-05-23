日圓匯率優勢 今年暑假親子遊東京夯
東京好逛好買，又有親子最喜歡的迪士尼樂園，獲得親子最愛旅遊地第1名。（圖由易遊網提供）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕不少爸媽都會趁著暑假帶小朋友出遊，據易遊網統計，暑假最受父母喜愛的親子旅遊目的前5名為東京、首爾、大阪、北海道及星馬，主要受到日圓匯率及主題樂園影響。
易遊網表示，多數爸媽偏好選擇短程目的地，主要是因為航程不會太長，也沒有時差問題，不會造成小孩過於疲累，以致遊玩情緒受影響。此外，由於暑假全家出遊的旅費較為可觀，選擇短程國家較能節省預算，經濟負擔較小。
易遊網表示，日本東京是男女老少通吃的城市，嬰幼孩童的物品超好買，加上近日匯率優勢，以及暑假適逢日本夏季折扣日，讓不少喜愛日本品牌的爸媽已準備好掃貨計畫。而東京迪士尼在本月新開幕的「海底總動員」園區加持下，今年暑假也吸引親子族群安排前往。第2名的韓國，團費較日本便宜，對於有預算限制的爸媽來說相對划算。韓國除了愛寶樂園外，複合型的娛樂商場如樂天世界或是ONE MOUNT，也是爸媽遛小孩的好去處，尤其ONE MOUNT裡的冰雪世界室內滑雪場，是炎夏消暑的必遊熱點。
第3名的大阪擁有環球影城及許多寓教於樂的景點適合親子同遊，像是可認識海底生物的大阪海遊館；有科學實驗區、生物區和文化區等富有教育體驗的大阪兒童樂園；穿上浴衣感受日本舊時代文化的大阪生活今昔館等。夏天的北海道，除了可欣賞薰衣草花田外，參與當地季節性活動，如搭乘十勝熱氣球、夏日採果體驗、洞爺湖花火節等，都會是小朋友深刻難忘的回憶，獲得第4名。至於星馬，一趟可玩雙樂園，也有鳥園和動物園等親子景點可安排，且交通方便，治安衛生良好，不用擔心語言問題，對爸媽來說較為安心。
易遊網表示，以短程旅遊來說，暑假旺季團費比淡季平均多5千至1萬元以上，想要降低暑假旅費，首要絕對是把握早鳥優惠或小孩優惠，如不佔床免費、小孩折價等方案。另外，選擇搭乘廉航的團體旅遊，也較傳統航空團體約省2到3成。若是安排自由行，避開週末出發，週一或週二的機宿價格會較為便宜。
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標題：日圓匯率優勢 今年暑假親子遊東京夯
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