防端午連假塞車 洪慈庸促台74路網暫緩施工
2017-05-23 16:22
〔記者張軒哲／台中報導〕端午連假來臨，預估全台各路段將出現返鄉與出遊車潮，不過台中市台74線目前卻正進行伸縮縫工程，更容易塞車。
時代力量立法委員洪慈庸於立法院質詢交通部長賀陳旦及公路總局局長陳彥伯，要求中央針對此案儘速與地方政府達成共識，並加強宣導及時間控制。陳彥伯答詢時表示，將因應連假四天停工，賀陳旦也允諾將加強溝通。
洪慈庸表示，先前辦公室曾發函公路總局後，得知台74此次工程預計從5月到9月。洪慈庸進一步表示，時間長但卻沒有提到如何避開連續假期與車流量大的時段，先前地方政府就曾與交通部協調施工時間的問題，但仍未有共識工程就開始進行，端午連假就將來到，恐影響交通。
陳彥伯指出，每個工程施作後大多會產生交通擁塞期，隨後會透過與地方政府的協調與疏導，情形會逐漸改善。而所有施工計畫在連續假期都會要求停工。洪慈庸也補充，台74伸縮縫工程有其必要性，但台74線連結非常多路網，現在上下班時間已經很難負荷，連續假期必定更塞。
陳彥伯表示，將因應端午連假四天停工，讓交通更暢通。
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