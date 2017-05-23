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星宇航空英文名出爐 命名的就是「他」

2017-05-23  16:01

〔記者楊媛婷／台北報導〕前長榮董事長張國煒計畫成立的「星宇航空」，今天確定英文名稱為「StarLux」，並已向經濟部商業司登記，英文名稱也呼應星宇航空鎖定的商務客層。

星宇航空發言人聶國維證實，星宇航空的英文名為「StarLux」，也表示待法規通過允許個人名義設立航空公司後，就會向民航局申請特許執照。

據了解，「StarLux」英文名稱是張國煒所發想，當初也是先想好英文名「StarLux」後，才取中文名「星宇航空」，英文名也沒有送給命理師「算過」。

由於「StarLux」給予「豪華」、「閃亮」等各種想像，是否未來機艙內部裝修走時尚「blingbling」風？聶國維則持保留態度，僅表示隨著航空科技進步，未來機艙內不排除引進最新的高科技設備在客艙中。

星宇航空預計於2019年7月起飛，一開始鎖定東南亞航線，之後再拓展至北美航線。

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  • 長榮航空前董事長張國煒籌設「星宇航空」，今天確定英文名稱為「StarLux」。（資料照，記者王憶紅攝）

    長榮航空前董事長張國煒籌設「星宇航空」，今天確定英文名稱為「StarLux」。（資料照，記者王憶紅攝）

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