在地服務18年 解阿公阿嬤孤單心聲

鮮少出門的阿嬤開心玩遊戲。（記者邱芷柔攝）

2017-05-23 16:07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「年紀大又行動不方便，平常都是坐在庭院看車來車往，好想出門走走！」是地方獨居、高齡長輩們的心聲，在屏東潮州服務18年的弘道老人福利基金會潮州社區照顧服務中心，今天特別舉辦「爺奶動起來」活動，解阿公阿嬤們孤單心聲。

中心表示，這次活動針對患有失智症、行動不便的長輩，設計了「爺奶72變、我是神射手、無敵鐵肺王、記憶真青春、超級水手」等有趣的闖關，遊戲之餘還能增進腦力活化。

出席活動最高齡的94歲阿金阿嬤說，她年紀大了，除了居家服務時有人幫她洗澡、跟她聊天，平常自已幾乎不曾出門，這次照顧秘書幫她報名了這場活動，讓她有機會跟大家聚在一起，真的很開心。

照顧秘書們脫下平日服務配備的圍兜、口罩與手套，和阿公阿嬤們一起闖關，趣味橫生。

照顧秘書李秋鋨說，居家服務的長輩們，平常因子女外出工作，鮮少有機會外出，還有一位患有失智症的阿嬤，因為擔心走失幾乎不曾外出，長輩們常因此失去社交機會與社會互動，透過活動希望滿足長輩們的心理需求，因應高齡化社會來臨，照顧服務需要更多人的支持，也歡迎有照顧需求或想投入照顧行列的民眾與弘道聯絡。