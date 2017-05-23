| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「金平膜衣錠」效期遭竄改 新北檢分案偵辦 敘國荷姆斯傳汽車炸彈攻擊 至少2死40傷 終結連2升 新台幣重貶逾1角
 首頁 > 生活

在地服務18年 解阿公阿嬤孤單心聲

鮮少出門的阿嬤開心玩遊戲。（記者邱芷柔攝）

2017-05-23  16:07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「年紀大又行動不方便，平常都是坐在庭院看車來車往，好想出門走走！」是地方獨居、高齡長輩們的心聲，在屏東潮州服務18年的弘道老人福利基金會潮州社區照顧服務中心，今天特別舉辦「爺奶動起來」活動，解阿公阿嬤們孤單心聲。

中心表示，這次活動針對患有失智症、行動不便的長輩，設計了「爺奶72變、我是神射手、無敵鐵肺王、記憶真青春、超級水手」等有趣的闖關，遊戲之餘還能增進腦力活化。

出席活動最高齡的94歲阿金阿嬤說，她年紀大了，除了居家服務時有人幫她洗澡、跟她聊天，平常自已幾乎不曾出門，這次照顧秘書幫她報名了這場活動，讓她有機會跟大家聚在一起，真的很開心。

照顧秘書們脫下平日服務配備的圍兜、口罩與手套，和阿公阿嬤們一起闖關，趣味橫生。

照顧秘書李秋鋨說，居家服務的長輩們，平常因子女外出工作，鮮少有機會外出，還有一位患有失智症的阿嬤，因為擔心走失幾乎不曾外出，長輩們常因此失去社交機會與社會互動，透過活動希望滿足長輩們的心理需求，因應高齡化社會來臨，照顧服務需要更多人的支持，也歡迎有照顧需求或想投入照顧行列的民眾與弘道聯絡。

廣告
  • 在地方服務18年的弘道老人福利基金會潮州社區照顧服務中心，今天特別舉辦「爺奶動起來」活動，解阿公阿嬤們孤單心聲。（記者邱芷柔攝）

    在地方服務18年的弘道老人福利基金會潮州社區照顧服務中心，今天特別舉辦「爺奶動起來」活動，解阿公阿嬤們孤單心聲。（記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 弘道老人福利基金會 愛心
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：在地服務18年 解阿公阿嬤孤單心聲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.