大鹿林道明起連3天施工 上觀霧請配合交管

2017-05-23 16:07

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕林務局新竹林管處表示，通往雪霸國家公園觀霧森林遊樂區的大鹿林道，將於24日到26日的上午8點到下午5點，辦理16～20K路段的路面柏油鋪設作業，屆時將以定時放行方式管制車輛通行。

新竹林管處表示，這3天的施工時段，將採每小時放行10分鐘的方式實施交管作業，並將視現場車輛等候情形或緊急救難等緊急事件機動放行，請用路人耐心等候，配合施工單位交管人員的指揮，造成不便之處敬請見諒。

觀霧森林遊樂區附近部落原住民說，附近路段在上週也進行路面工程，有些想要上觀霧森林遊樂區的山友車輛在施工地點排隊等候通行，秩序還算良好，只是要耐心等上一段時間，若山友有意在這3天上觀霧，請自行斟酌時間以免耽誤行程。