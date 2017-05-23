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湖口光復路人行步道改善 住戶宛如延伸「後花園」

2017-05-23  15:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹工業區的主要幹道光復路，人行步道老舊且雜草叢生；湖口鄉公所爭取金援辦理改善工程，拓寬步道並整頓綠帶，完工後吸引許多民眾前往散步，並稱許是工業區的示範道路。

湖口鄉長林志華表示，光復路不僅是新竹工業區的主線，也是往來國道1號湖口交流道的重要道路，但靠住宅區的人行步道年久失修，鋪面因行道樹馬拉巴栗樹根隆起破損多，且雜草叢生，公所向營建署提案爭取人本環境建設計畫經費，獲得1500萬元補助，加上公所自籌500萬元，在去年底委外辦理改善工程。

建設課長黃乾祥說，光復路人行步道改善工程，自軍功路起向南延伸到漢陽路，全長將近1500公尺，寬3.5公尺，現已完工，兩端入口都擺放紐澤西車阻，禁步汽、機車輛進入，以維護行人安全；原馬拉巴栗的狹窄樹穴也改為長形植栽槽，以利生長，也避免破壞地磚。

人行步道改善完成後，鋪面寬敞，加上綠帶重新整理，每天晨昏吸引許多民眾前往休閒，也常見上班族午休散步，而沿線住家原本鮮少靠近，現在則稱許宛如延伸自家的「後花園」。建設課表示，今年已提案爭取第2期工程，盼持續改善光復路及漢陽路的人行步道，也邀請大家一起來維護。

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  • 湖口鄉公所改善光復路人行步道，拓寬步道並整頓綠帶，完工後吸引許多民眾前往散步，並稱許是新竹工業區的示範道路。（記者廖雪茹攝）

    湖口鄉公所改善光復路人行步道，拓寬步道並整頓綠帶，完工後吸引許多民眾前往散步，並稱許是新竹工業區的示範道路。（記者廖雪茹攝）

  • 湖口鄉公所改善光復路人行步道，拓寬步道並整頓綠帶，完工後吸引許多民眾前往散步，並稱許是新竹工業區的示範道路。（記者廖雪茹攝）

    湖口鄉公所改善光復路人行步道，拓寬步道並整頓綠帶，完工後吸引許多民眾前往散步，並稱許是新竹工業區的示範道路。（記者廖雪茹攝）

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