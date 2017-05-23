東縣府爭取1.5億元 蓋15個部落聚會所

台東縣爭取到1.5億元聚會所興建經費，各界都很高興。（記者張存薇攝）

2017-05-23 16:04

〔記者張存薇／台東報導〕聚會所對於原住民族各部落都有很重要的意義，也是傳承文化重要的場所，不過台東縣部分部落迄今仍無聚會所，辦理活動祭儀只能借用學校操場等空地舉行，縣府爭取中央補助1.5億元，預計在2年內完成興建15處原民聚會所。

縣長黃健庭指出，這項計畫以無聚會所、或聚會所僅只有室內空間為主，且土地取得沒有問題的部落優先核定，預計將執行包括台東市普悠瑪、台東市卡大地布少年聚會所，台東市馬蘭更生會館及池上鄉福文、池上鄉新興、池上鄉大埔、長濱鄉長光、達仁鄉南田、成功鎮玉水橋、東河鄉東河（發富谷）、蘭嶼鄉朗島、蘭嶼鄉椰油、金峰鄉正興青年聚會所、卑南鄉大巴六九文化設施、海端鄉錦屏等15個部落聚會所。

他進一步指出，仍有部分部落沒有聚會所或老舊待整建，縣府也向前瞻計畫爭取15億元經費，希望改善120多個部落聚會所現況。

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