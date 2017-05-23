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被路過單車騎士援救 無助小貓瘋狂親吻

巴西一名單車騎士日前在騎車途中發現一隻無助的小貓，於是決定上前援救，並將牠放進衣服裡。（圖擷自臉書）

2017-05-23  16:35

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名單車騎士日前在騎車途中發現一隻無助的小貓，於是決定上前解救，並將牠放進衣服裡。結果小貓不停親吻騎士的臉頰，似乎是在表達感激。

綜合報導指出，巴西單車騎士方希卡（Viitor Fonseca）之前騎車時在路邊看到一隻小貓，他擔心如果自己不救牠，小貓可能就難以生存，於是上前援救。由於單車沒有空間可以放置小貓，方希卡索性就將小貓放入自己的衣服中，繼續騎車將小貓載到市區。當小貓待在方希卡的衣服裡時，不停親吻他的臉龐，似乎是在表達感謝。

事後方希卡將小貓親吻他的影片貼上網，吸引來超過100萬的觀看人次。許多網友看到都直呼可愛，也很多人稱讚方希卡做了對的事、援救了小貓。

相關影片請見：

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  • 小貓不停親吻騎士的臉頰，似乎是在表達感激。（圖擷自臉書）

    小貓不停親吻騎士的臉頰，似乎是在表達感激。（圖擷自臉書）

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