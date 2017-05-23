| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「金平膜衣錠」效期遭竄改 新北檢分案偵辦 敘國荷姆斯傳汽車炸彈攻擊 至少2死40傷 終結連2升 新台幣重貶逾1角
 首頁 > 生活

寒士齊跳健康操 端午防病有一套

守護身體健康，寒士齊跳健康舞。（記者陳賢義攝）

2017-05-23  16:00

〔記者陳賢義／台東報導〕端午節即將到來，為讓寒士提前感受過節氣氛，人安基金會台東平安站今舉辦賀節活動，以「疾病防治、健康關懷」為主題，帶領寒士跳健康操，鼓勵多運動增強免疫力，並送上應景小禮物和健康包，還有專業義剪和義診，阿公阿嬤改頭換面好歡喜。

「在這裡炒菜我很開心。」63歲王阿公因罹患慢性病，無法穩定工作，導致三餐不濟，時會餓昏在路旁，經社會處轉介到人安基金會接受輔導，目前暫安置平安站，協助炊煮、打掃工作，過去從不進廚房的他，現在擔任站內義工，每天烹煮近50人的飯菜，他說，能夠自立回歸社會的感覺真好。

人安基金會表示，該會秉持著防飢、防寒、防病的服務理念，鼓勵街友自炊、提供沐浴、衣食、助醫、擴大到心靈輔導、工作轉介等，每年三節還舉辦團圓節慶，讓流浪街頭的朋友感受人情溫暖，期盼台東鄉親發揮人飢己飢精神，加入公益行列。而今年以「疾病防治、健康關懷」為主題，帶領寒士跳健康操，鼓勵多運動增強免疫力，守護身體健康，感謝台東縣青年聯合促進會、幸福久久禮車俱樂部、忠善堂等民間業者及團體的共襄盛舉，還有專業義剪和義診，為寒士打理面容及把關健康，共同串聯大愛。

廣告
  • 美髮師無償義剪，阿公阿嬤們改頭換面好歡喜。（記者陳賢義攝）

    美髮師無償義剪，阿公阿嬤們改頭換面好歡喜。（記者陳賢義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：寒士齊跳健康操 端午防病有一套


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.