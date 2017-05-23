寒士齊跳健康操 端午防病有一套

守護身體健康，寒士齊跳健康舞。（記者陳賢義攝）

2017-05-23 16:00

〔記者陳賢義／台東報導〕端午節即將到來，為讓寒士提前感受過節氣氛，人安基金會台東平安站今舉辦賀節活動，以「疾病防治、健康關懷」為主題，帶領寒士跳健康操，鼓勵多運動增強免疫力，並送上應景小禮物和健康包，還有專業義剪和義診，阿公阿嬤改頭換面好歡喜。

「在這裡炒菜我很開心。」63歲王阿公因罹患慢性病，無法穩定工作，導致三餐不濟，時會餓昏在路旁，經社會處轉介到人安基金會接受輔導，目前暫安置平安站，協助炊煮、打掃工作，過去從不進廚房的他，現在擔任站內義工，每天烹煮近50人的飯菜，他說，能夠自立回歸社會的感覺真好。

人安基金會表示，該會秉持著防飢、防寒、防病的服務理念，鼓勵街友自炊、提供沐浴、衣食、助醫、擴大到心靈輔導、工作轉介等，每年三節還舉辦團圓節慶，讓流浪街頭的朋友感受人情溫暖，期盼台東鄉親發揮人飢己飢精神，加入公益行列。而今年以「疾病防治、健康關懷」為主題，帶領寒士跳健康操，鼓勵多運動增強免疫力，守護身體健康，感謝台東縣青年聯合促進會、幸福久久禮車俱樂部、忠善堂等民間業者及團體的共襄盛舉，還有專業義剪和義診，為寒士打理面容及把關健康，共同串聯大愛。