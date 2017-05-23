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反同婚男絕食逾100H 網友：揪團到場烤肉！

2017-05-23  17:23

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團《爆料公社》指出，有位反同性婚姻合法化的朋友從本月18日傍晚7點起，就在中正紀念堂自由廣場獨自發起絕食請願，迄今已超過100小時，原PO表示很擔心這名絕食男子的身體狀況。

「同性婚姻釋憲案」結果將於明日下午4點出爐，不僅國內同性伴侶盼望能迎來好的結果，國外媒體也在關注台灣是否能成為亞洲同婚合法的領頭羊，但國內也有不少團體反對同婚合法，愛護家庭大聯盟秘書長張守一、反同牧師忻底波拉等人日前才在司法院前抗議，稱「同婚合法恐將動搖國家基礎，會亡國、亡種」。

也有網友在《爆料公社》指出，一名反同婚的幸姓男子，從18日起就在中正紀念堂自由廣場獨自發起絕食請願，迄今已超過100小時，非常擔心他的身體狀況。

但網友們似乎不太領情，紛紛留言：「傷害自己的身體並不會得到憐惜」、「奇怪耶，別人要結婚，到底甘他屁事啊！少在那邊用自己的健康威脅別人，很多同志連婚都不能結老了都沒伴照顧，沒空在那邊玩什麼絕食的遊戲！莫名其妙！」、「拿自己的健康來抗議根本不關你事的這種邏輯...？」、「去他旁邊吃雞排！」、「揪人到旁邊烤肉」、「號召一人一泡麵去他面前吃 」

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  • 一名反同男子到中正紀念堂自由廣場絕食抗議，迄今已超過100個小時。（圖擷自爆料公社）

    一名反同男子到中正紀念堂自由廣場絕食抗議，迄今已超過100個小時。（圖擷自爆料公社）

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