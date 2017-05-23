午後出門記得帶傘！ 高屏7縣市發布大雨特報

氣象局對高屏等7個縣市發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

2017-05-23 15:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天午後對流旺盛，民眾出門記得帶把傘！氣象局稍早針對高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、嘉義縣、台東縣及屏東縣等7縣市發布大雨特報。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今天宜蘭地區、南投以南山區、花蓮山區及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防溪水暴漲。