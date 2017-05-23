中清路路樹遭砍 公路總局：黑板樹浮根損道路
2017-05-23 15:48
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市中清路三段至六段，中央分隔島黑板樹上個月開始移除，民眾經過看到表示「很心痛」。交通部公路總局表示，因黑板樹浮根造成路面隆起，已影響行車安全，因此移除黑板樹，改種灌木，之後整個路面將重新刨鋪，工期預計10月底前完成。
民眾開車經過中清路三段至六段，看到中央分隔島上黑板樹被移除，將照片、影片上網，並表示，施工人員稱這是為了明年花博。民眾也說，看到板樹被砍很心痛，為何不能移植代替砍樹？
對此，台中市政府建設局澄清，這項工程與花博沒有任何關連，黑板樹開花期味道及種子棉絮，影響民眾生活與健康甚大，且淺根粗大常破壞人行道，不適合種在安全島、人行道等公共設施，除市府訂有4年改善計畫，優先移植或補植6000棵嚴重影響人行、車行環境的高風險黑板樹，補植則以台灣原生樹種為主。而主管省道、國道的交通部公路總局也依此原則進行改善，中清路三至六段（台10線及台1乙線）就屬此類工程案件。
交通部公路總局也說明，中清路三至六段中央分隔島的黑板樹，因浮根造成路面隆起，除影響行車安全外，居民也反映開花期間的特殊氣味造成困擾。為求慎重，由第二區養護工程處邀集專家、學者及市府相關單位現勘，考量黑板樹衍生的維護管理問題，經決議採移除方式辦理。
公路總局也說，由於該路段兩側行道樹原本樹穴較小，影響樹木生長，將重新規劃連續綠帶，分隔島後續植栽將改種較適合當地生長的灌木，並運用植栽色彩營造自然的道路景觀。
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