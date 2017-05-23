新住民愛讀冊多元文化圖書區 中市揭牌

移民署台中市第二服務站「新住民愛讀冊多元文化圖書區」揭牌。（記者歐素美攝）

2017-05-23 16:20

〔記者歐素美／台中報導〕移民署台中第二服務站「新住民愛讀冊多元文化圖書區」揭牌！台中市立圖書館葫蘆墩分館提供團體卡給移民署，每次可借500本圖書，並在台中第二服務站設置圖書區，提供東南亞6國語文的圖書，供新住民到移民署辦理案件時可以帶著小朋友一起親子共讀或就近借閱，接觸自己母國文化，一起讀冊，貫徹新南向政策。

立委林麗嬋表示，自己在移民署彰化服務站擔任志工時發現新住民孩子閱讀的需求，但公部門放的多為宣傳DM，因此101年即發起籌募不同國家繪本的計畫，自103年起多處移民署服務站已利用角落設置多國繪本區，希望來辦案件的媽媽可以陪著孩子閱讀，由於募來的繪本不多，肯定台中市第二服務站結合台中市立圖書館葫蘆墩分館設立「新住民愛讀冊多元文化圖書區」的用心美意。

移民署署長何榮村則感謝台中市立圖書館葫蘆墩分館提供移民署團體借書卡，每次可提供500本東南亞多國語文的圖書，在台中市第二服務站展示並提供新住民借閱，非常有意義。他說，書放在圖書館，大家可能不知有這麼多及豐富，但放在服務站，有新住民會來辦手續，看到家鄉的書就可以鼓勵小朋友閱讀，新南向政策就在鼓勵新二代能學習媽媽家鄉的語言，移民署有25個服務站會一個站一個站來推廣，讓每個站都有這樣的圖書館，讓多元文化更普及。

台中市立圖書館葫蘆墩分館主任陳信正表示，「新住民愛讀冊多元文化圖書區」方便新住民接觸母國文化，這些圖書包含東南亞國家6種語言。

來自越南的阮清月說，平常也會帶孩子到圖書館借書，看到移民署服務站有這麼多圖書很開心。現場參與活動的新住民今天並分別帶來越南及柬埔寨等粽子迎端午，大家一起閱讀和大啖粽子美食，現場充滿著書香及粽香。

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