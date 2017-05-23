| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「金平膜衣錠」效期遭竄改 新北檢分案偵辦 敘國荷姆斯傳汽車炸彈攻擊 至少2死40傷 終結連2升 新台幣重貶逾1角
 首頁 > 生活

粽子蝦米含甲醛 尊爵天際：是5月11日之前的貨

2017-05-23  15:32

〔記者邱奕統／桃園報導〕五星級尊爵天際大飯店包粽蝦米被驗出含有甲醛，尊爵天際大飯店今天發聲明表示，該批粽子蝦米是向台中廠商購買，桃園市衛生局5月1日前來抽查，5月11日接獲衛生局通知蝦米含有甲醛後，即已將該批粽子全數封存、銷毀，並更換原料廠商，目前販售的粽子都是沒有問題的。

尊爵天際大飯店說，使用該批蝦米製作的粽子共1683粒，在5月11日之前共賣出268粒，5月11日接獲通知後，即封存尚未出貨的1411粒粽子，並辦理消費者回收退貨機制，目前已回收83粒。

尊爵天際大飯店說，目前所販售的粽子都是在5月15日更換廠商之後所生產的，原料也都經過SGS檢驗。

廣告
  • 衛生局五月一日前往尊爵天際大飯店抽驗粽子。（記者邱奕統翻攝）

    衛生局五月一日前往尊爵天際大飯店抽驗粽子。（記者邱奕統翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 甲醛 粽子 蝦米
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：粽子蝦米含甲醛 尊爵天際：是5月11日之前的貨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.