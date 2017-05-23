粽子蝦米含甲醛 尊爵天際：是5月11日之前的貨

2017-05-23 15:32

〔記者邱奕統／桃園報導〕五星級尊爵天際大飯店包粽蝦米被驗出含有甲醛，尊爵天際大飯店今天發聲明表示，該批粽子蝦米是向台中廠商購買，桃園市衛生局5月1日前來抽查，5月11日接獲衛生局通知蝦米含有甲醛後，即已將該批粽子全數封存、銷毀，並更換原料廠商，目前販售的粽子都是沒有問題的。

尊爵天際大飯店說，使用該批蝦米製作的粽子共1683粒，在5月11日之前共賣出268粒，5月11日接獲通知後，即封存尚未出貨的1411粒粽子，並辦理消費者回收退貨機制，目前已回收83粒。

尊爵天際大飯店說，目前所販售的粽子都是在5月15日更換廠商之後所生產的，原料也都經過SGS檢驗。