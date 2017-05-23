端午連假將展開 北市警局提交通疏導規劃
2017-05-23 15:34
〔記者劉慶侯／台北報導〕台北府警察局預估端午節連續假期前的26日下午，及收假日的30日中午後，台北市各鐵（公）路車站、轉運站勢將湧現人、車潮，警方將自26日起，在86處重要路口提前進行到崗交通疏導，籲請民眾不要違規。
另，台北市警察將在27至30日假期期間，針對轄內各觀光遊憩景點，如大佳河濱公園龍舟競賽…等、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路增派交通疏導崗位，以維持交通秩序。
此外，交通部國道高速公路局，將於27日7時至12時針對國道1號（南下）實施高乘載管制，北市管制點計有重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街高速公路南下匝道口、建國高架、環河北路南下匝道、成功路2段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路2段南下匝道口等8處。
同時，為因應陽明山竹子湖地區繡球花陸續盛開，北市警察局規劃專案交通疏導管制勤務，自27日起至6月18日止，每週例假日（含端午節4天連假）派遣員警加強陽明山竹子湖地區、陽金公路、湖山路、仰德大道…等交通疏導管制、路況查報及違規停車取締，仰德大道假日8至15時管制小型車上山。
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