讓長輩開心 曹仲植基金會讓你做5億別墅一日莊主
〔記者陳炳宏／台北報導〕過去數十年來持續從事公益的財團法人曹仲植基金會，為了讓長輩們過得更好，決定將家族位於台北天母的別墅拿出來提供公益使用，只要任何人提出計畫，辦一場「讓長輩開心」的活動，就有機會帶親朋好友到價值5億元的天母半山腰450坪別墅，充當一日莊主。
2年前以105歲高壽過世的曹仲植老先生，是慎昌行及南昌行創辦人，代理紅牛及OAK奶粉幾十年，出身貧困的他在事業成功後，不斷追隨星雲法師及證嚴法師做公益，行事低調的他，在兩岸已經捐出近60萬台輪椅；近年網路科技發達，接棒基金會的二公子曹國賢，除發起一日莊主計畫外，也決定打造一個全新的熟年影音智庫VALUE MEDIA（VM熟年影音智庫），希望每個為人子女的民眾，都能把家裡長者的智慧拍成影音，與其他民眾分享，而傑出作品有機會爭取百萬總獎金。
曹國賢說，父親影響自己最深的二句話是，「你現在不尊重老人，將來別人也不會尊重你」、與「為善最樂；施、受同樂」的觀念，而第一句話就是促成「一日莊主」的活動，而第二句話就是讓曹仲植願意不斷地為社會付出的的動力，也是每次在捐輪椅時，曹仲植始終用尊敬態度、臉帶快樂笑容的原因。
父親105歲高齡仙逝，自己也已經近80歲，記者好奇的問曹國賢長壽養生的秘訣，曹國賢說，養生之道不敢講，但父親講過「多做好事，健康長壽不是夢」，因為做好事時不會替自己著想，捨得給人家才會多做好事，這也才會有開闊的心胸，心胸開闊後，不管吃甚麼、做甚麼運動，對健康都有幫助，如果甚麼都計較，那就甚麼不行。
VM活動推出的第一個活動就是「一日莊主」，位在天母半山腰的仲雲山莊，名字來自曹仲植老先生、及妻子曹賀雲卿；山莊面積約450坪，可眺望天母的美景，可以同時讓60人參加活動，基金會也鼓勵大家到www.ValueMedia.com.tw報名，就有機會享受一日莊主的感覺。
第二個活動則是總獎金百萬的VM熟年影音智庫募集，並祭出百萬總獎金，其中第一名可獲得30萬元，曹國賢說，VM熟年影音智庫中，設立8個單元，其中「人物」單元是鼓勵大家把長輩的故事拍成影片，讓他們分享人生的智慧；基金會已經先拍攝了幾部影片，包括48年前從美國來到台灣丁松青神父，在新竹五峰的清泉部落，就奉獻了41年，他說他和這片土地談了戀愛，鼓勵年輕人努力讓世界更美好；其他影片還有退休後迷上烹飪的周美慧女士，已經累積2000道美食的食譜，都是很精彩的人生故事。
VM「生活」單元則是把老年人的老化問題拍成影片，請專科醫師解答，曹國賢說，老人開始老化後，就面臨許多老化問題，例如二邊耳朵聽力不相同，所以會有左邊大兒子說話聽得見，右邊二兒子說的聽不清楚的現象，但不明就裡的人，就會誤解爸爸愛大兒子，不理二兒子，希望讓大家在觀看後，用更包容的心面對這些狀況，VALUE MEDIA的「百萬獎金徵片」活動，就是要讓更多人為自己的長輩留下難得的紀錄。
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標題：讓長輩開心 曹仲植基金會讓你做5億別墅一日莊主
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