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販售無省水標章洗衣機馬桶 商家最高可罰20萬

2017-05-23  15:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕部分地區水情仍吃緊，省水標章商品銷售也較以往更佳，水利署今表示，經濟部近期將更進一步公布「省水標章管理辦法」，高耗水的馬桶及洗衣機未來必須取得省水標章認證才能在市面上販售，違反者最高可以罰到20萬元。

水利署與特力屋、好博家、台糖、愛買、全國電子、家樂福、大潤發、燦坤、大同等9家量販通路共963家分店，自4月起至7月底止合作推廣省水器材，設置省水標章專區，讓消費者可以最低9折方案，使用省水家電。而根據水利署資料指出，截至5月中目前為止，省水標章商品業績與去年同期呈現成長，其中特力屋更成長高達1成3。

水利署也呼籲大家節約用水，鼓勵民眾更換馬桶、洗衣機、水龍頭、蓮蓬頭及各種省水配件產品的民眾，可以好好把握這次省水標章專區之各項省水器材產品優惠機會。同時水利署也提到，近期將公佈「省水標章管理辦法」，會針對市面上販售中，但未取得省水標章的馬桶及洗衣機，處以4萬元以上20萬元以下罰鍰，並令其限期改善。

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  • 馬桶是家庭十分耗水的器材之一。（記者楊綿傑攝）

    馬桶是家庭十分耗水的器材之一。（記者楊綿傑攝）

  • 省水標章。（水利署提供）

    省水標章。（水利署提供）

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