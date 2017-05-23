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「金平膜衣錠」涉改標重製 9萬顆偽藥流出

宇碩興業有限公司涉嫌進貨即期的金平膜衣錠，重新改標上架販賣，已涉嫌賣出九萬餘顆過期藥品。（衛生局提供）

2017-05-23  15:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕夭壽！精神科治療用藥「金平膜衣錠」竟涉及偽藥！

宇碩興業有限公司5月22日向新北市衛生局坦承竄改「金平膜衣錠5毫克」藥品有效期限及批號（衛部藥製字第058028號），該公司104年9月起向幸生實業股份有限公司進貨18萬餘顆即期藥品，涉嫌竄改9萬餘顆外包裝再重新販賣，另現場封存8萬5千餘顆過期藥，全案移請新北地檢署偵辦。

衛生局表示，5月22日接獲通知後，至宇碩公司稽查並封存違規藥品，該公司104年9月起向幸生實業股份有限公司進貨「金平膜衣錠5毫克」18萬餘顆即期藥品，涉嫌竄改E1235及E1238兩批號藥品外包裝，再販賣給醫院、診所、藥局及藥商總計94家下游，105年4月至今總計約賣出9萬顆，衛生局另於現場封存8萬5千餘顆過期藥品，宇碩公司涉違反藥事法第82條第一項，違法製造偽藥，全案移請新北地檢署偵辦。

衛生局副局長許朝程表示，市面上流通的「金平膜衣錠5毫克」E1235及E1238批號偽藥須全面回收下架，已請中華民國藥師公會全國聯合會及各縣市政府衛生局協助辦理。

許朝程提醒，該藥品為精神科治療躁鬱症藥品，為確保民眾用藥安全，不管效期，只要是批號為E1235及E1238之案內藥品，請民眾立即停止使用，盡速回診就醫，由專科醫師重新開立處方，避免延誤病情；所有醫療機構、藥局及藥商都要立即配合回收下架。

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  • 宇碩興業有限公司坦承竄改「金平膜衣錠5毫克」藥品有效期限及批號，重新上架販賣，新北市衛生局前往稽查。（衛生局提供）

    宇碩興業有限公司坦承竄改「金平膜衣錠5毫克」藥品有效期限及批號，重新上架販賣，新北市衛生局前往稽查。（衛生局提供）

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