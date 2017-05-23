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太猛了！稻農驅鳥創意 網友瘋傳

粉紅色塑膠袋迎風飄揚，場面壯觀。（記者蔡宗勳攝）

2017-05-23  14:59

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉福興村牛稠溪一處稻田，上面用數條繩子各繫掛一列粉紅色的塑膠袋，塑膠袋迎風鼓起飛揚，宛若大紅燈籠高高掛，景象壯觀有趣，有人將照片PO網，戲稱稻農太有創意了。

嘉南平原一期稻作進入抽穗期，由於稻漿是麻雀的最愛，經常可見麻雀成群「空襲」吸食稻漿畫面，稻農為維護心血，展開各種驅鳥大作戰，最常見是製作稻草人、豎起候選人旗幟、結綵帶、定時施放沖天砲等。

人鳥大戰招式百出，民雄這位稻農塑膠袋燈籠別具一格的創意，迴響熱烈，有人笑說媲美「平溪天燈」，有人留言表示想去參觀拍照，因而大紅燈籠高高掛是否具驅鳥功用先別討論，但引來人潮一定會嚇走麻雀，看來稻農的創意奏效了。

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  • 稻田上方成串塑膠袋用來驅鳥。（記者蔡宗勳攝）

    稻田上方成串塑膠袋用來驅鳥。（記者蔡宗勳攝）

  • 稻農驅鳥創意令人驚艷。（記者蔡宗勳攝）

    稻農驅鳥創意令人驚艷。（記者蔡宗勳攝）

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