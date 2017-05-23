今年「本土首例」登革熱 改判定自馬國境外移入

2017-05-23 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市一名27歲女性於16日確診登革熱，女子曾去過馬來西亞，但根據推算已過了潛伏期，因此市府衛生局認為此案例為今年首例本土登革熱，而分析檢體後發現，為馬來西亞毒株，因此改判為境外移入。

女子於4月15到20日曾至馬來西亞自助旅行，5月5日開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、後眼窩痛、食慾不振、手腳腫脹等症狀。疾管署發言人莊人祥表示，登革熱潛伏期為3到14天，而女子回國時間到發病時間有15天差距，雖然原不排除為境外移入，但疾管署仍從嚴認定為本土案例。而分析檢體後發現為馬來西亞毒株，因此確定為境外移入。

另外，上週新增6起境外移入移入病例，今年累計至上週總計共有86起境外移入病例，尚無本土個案。