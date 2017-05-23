吳沙國中輕艇隊 4人入選國手

吳宜益（右）、康德明（左）2名國三學生，打敗許多高中生，入選U18組青少年亞洲錦標賽競速C2國手，九月將前往上海參加亞洲青年競速錦標賽。（記者林敬倫攝）

2017-05-23 14:52

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕吳沙國中輕艇隊的賴冠傑、吳融政、吳宜益及康德明等4人，分別入選亞運培訓國手、亞洲錦標賽國手，立委陳歐珀今前往學校，頒發獎狀與獎金以資鼓勵，他們異口同聲的說，練了輕艇參加比賽得獎，讓他們逐漸找到成就感，即使過程辛苦也從不輕言放棄，未來將持續朝輕艇選手的路邁進。

吳成國中輕艇隊在每年的全國中等學校輕艇競速賽、短水道輕艇競速賽等各項賽事，都有前3名的佳績今年賴冠傑、吳融政、吳宜益及康德明等4名學生入選國手，將分別在7月及9月代表台灣參加國際比賽爭取榮耀，陳歐珀今前往吳沙國中，頒發2萬元獎助學金，鼓勵學生的好表現。

就讀國二的吳融政，入選U18組青少年激流錦標賽國手，7月將前往歐洲參加世界青少年錦標賽，他說，幾乎每天都要訓練4個小時，過程很累也容易遇到挫折，但靠著不斷比賽獲得好成績，逐漸找到生活目標，成為他持續訓練的動力。

吳宜益、康德明2名國三學生，打敗許多高中生，入選U18組青少年亞洲錦標賽競速C2國手，9月將前往上海參加亞洲青年競速錦標賽，他們說，互相配合的過程中時常會發生衝突，但彼此都是對事不對人，說話也不遮掩，所以越吵反而默契與感情越好，這樣的過程讓他們順利獲得佳績。

吳沙國中培養出的校友，現階段就讀宜蘭大學夜間部的賴冠傑，入選亞運培訓國手也是亞洲錦標賽國手，9月也將前往上海參加亞洲青年競速錦標賽；他則說，老師給予的課表都會確實完成，逐漸培養出體能與水上技術，過程辛苦但為了在比賽中獲勝，咬牙也要撐過所有訓練。