雙鐵車票遺失尋獲最多可退費8成 預計下半年實施

2017-05-23 17:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕鐵路車票是不記名，一旦遺失往往只能認賠，不過交通部現在將訂定「鐵路旅客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，當中載明旅客若遺失不記名車票時，可向鐵路機構報備，先再購買同日、同起訖區間車票乘車，並以遺失車票車次為原則；旅客事後尋獲車票，且經鐵路機構查明該票未曾使用或未完成旅程者，旅客可於1年內向鐵路機構請求退還部分票價，但最高不超過車票價值的80%。另外，這次規定還寫明若搭乘車廂冷氣故障時，受影響旅客可請求退還一定比例的實收票價。

鐵路是民眾普遍使用的交通工具，每日約有80萬人次搭乘，考量鐵路機構與旅客間運送契約內容攸關雙方權利義務甚鉅，為維護旅客權益並使鐵路機構有所遵循依據，交通部將訂定「鐵路旅客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，其中應記載事項14點，不得記載事項4點，最快今年下半年就可上路實施。

應記載事項許多都是現在雙鐵都已有做的事情，只是文字敘述有些差異及未以契約方式辦理，這次預計訂定的定型化契約中，也說若現行運送契約條款較應記載事項規定對民眾更有利的話，則適用原規定辦理。像是規定中註明指定車次最晚退票時間不得多於列車開車前1小時，不過目前雙鐵皆規定一般車票可於發車前30分鐘變更車次或退票，若離發車不到30分鐘台鐵仍可辦理退票，但不得變更乘車時間。