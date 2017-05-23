桃園唯一沒有操場的國中 終於有了「風雨教室」
2017-05-23 15:43
桃園市龜山區幸福國中，「風雨教室」落成啟用。（記者鄭淑婷攝）
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區幸福國中創校12年，卻是桃園市唯一沒有操場的國中，只有校內大、中、小3個露天球場及頂樓步道可作為運動場地，遇到下雨就只能「望雨興嘆」，市政府補助1038萬元經費，將約200坪的球場重新改造為「風雨教室」，歷經8個月的工期完工，運動將不再受天氣影響，市長鄭文燦出席啟用典禮時允諾，會盡快替幸福國中打造一個操場。
幸福國中校園多在山坡地上，創校以來就沒有操場，目前總班級數23班，學生人數530人，校長莊文凱表示，學校的運動場地僅有3面大、中、小的球場，以及教室頂樓的步道，只要碰到下雨幾乎就不能上課，縱然如此，學生在體育方面的表現仍十分優異，尤其在跆拳、拔河及籃球等項目，田徑等項目則須到市立田徑場借場地，已升上9年級的學生張宗樺，去年在市運會拿下1500公尺亞軍，與冠軍僅相差0.03秒，十分難能可貴。
為了解決體育空間受風雨影響的問題，市府補助1038萬元經費改造其中一面球場，穩固地基並加裝屋頂成為「風雨教室」，200坪大的球場可供籃球等各項運動使用；至於家長會曾多次「攔轎陳情」的操場，預定地在校園周邊一塊近3000坪大的山坡地，土地涵蓋公、私有地，市府去年補助經費，請校方找顧問公司計畫，計畫案目前已送都發局，進行用地變更。
對此，鄭文燦表示，擁有操場是幸福國中的夢想，山坡地學校在發展空間上確實不足，在創校之初都把校地拿來蓋校舍，在上任校長時已啟動都市計畫變更，將山坡地變更為學校用地，目前已進入公開展覽階段，完畢後待都委會通過，市府、教育局將會協助學校協議價購、取得土地，未來的操場也可與社區共用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 擅用吳念真照片 全聯發言人坦言疏忽了…
- 鋒面明傍晚抵達！吳德榮：中部以北轉涼有較大雨勢
- 今年「本土首例」登革熱 改判定自馬國境外移入
- 販售無省水標章洗衣機馬桶 商家最高可罰20萬
- 游泳上岸突昏倒 10歲男童命危送醫
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 4年前流產 41歲OST女王喜產公主
- 鴻海放量上漲帶動 台股早盤再登萬點
- Kingsmill錦標賽》一路贏到底 湯普森奪冠寫紀錄
- 凱蒂佩芮談與泰勒絲戰火 「是她先開始的」
- 小英「密訪」煉油廠 民代質疑黑箱
- 底渣堆置 雲檢：合法但觀感不好
- 愛子騎車自摔腦死 母捐兒3器官遺愛人間
- 謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- 噴式吸油面紙 上妝也能用
- 《自由廣場》新政府的醫療改革呢？
- 美議員挺台入WHA 北京不應綁架全球健康
- 台東正興村 用陶甕寫歷史
- NBA》D.格林被打臉反應好誇張 馬刺教頭偷笑（影音）
- 修法沒講清楚 農民誤傳取消現金救助
- 野狗流竄追逐 害嬤摔斷3肋骨
- 預期減產延長 國際油價漲
- 亞莉安娜爆炸案有跡可循？恐攻犯1小時前就曾預告
- 〈愛情塔羅占卜〉神啊 為何我脫不了單?
- 聯合國籲北韓 停止試射飛彈
- 魔幻拉美》藜麥：安地斯山的黃金作物
- 猛男青瓜護膚當「閨密」 準新娘hi翻天
- 全盲、腦麻不失志 身障童逆風起飛
- 讓「中華民國」失蹤 林濁水批吳敦義：怎麼一中各表？
- 【律師說法】佔車位觸刑法 最重囚3年
- 慟！小天后亞莉安娜開唱驚傳爆炸 至少19死
- 巡警瓦解跨國運毒集團 金主、首謀成擒
- 驚！ 大口吃超商紫菜包飯 嚼到兩顆人類牙齒
- 木瓜農轉種溫室香瓜 無毒好口碑
- 運將改當黑心密醫 掰紅中神水治癌
- （圖輯）賴雅妍陳楚河變身暴走族 飆進東京
- 精障男10幾天不進食 警破門協助送醫
- 技職博覽會將登場 35校秀特色
- 台東中央市場前精華地 議員建議：2年內不處分
- 尿尿小童雕像 嘉市議員：缺乏在地連結
- 西門町豪華影城老闆蔡政宏被毆 中檢起訴林秉豐等9人
- V寶有了籃球忘了媽 徐若瑄吃醋超哀怨
- 兆豐銀︰尊重調查 積極改善
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃園唯一沒有操場的國中 終於有了「風雨教室」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分