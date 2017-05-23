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桃園唯一沒有操場的國中 終於有了「風雨教室」

桃園市龜山區幸福國中，「風雨教室」落成啟用。（記者鄭淑婷攝）

2017-05-23  15:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區幸福國中創校12年，卻是桃園市唯一沒有操場的國中，只有校內大、中、小3個露天球場及頂樓步道可作為運動場地，遇到下雨就只能「望雨興嘆」，市政府補助1038萬元經費，將約200坪的球場重新改造為「風雨教室」，歷經8個月的工期完工，運動將不再受天氣影響，市長鄭文燦出席啟用典禮時允諾，會盡快替幸福國中打造一個操場。

幸福國中校園多在山坡地上，創校以來就沒有操場，目前總班級數23班，學生人數530人，校長莊文凱表示，學校的運動場地僅有3面大、中、小的球場，以及教室頂樓的步道，只要碰到下雨幾乎就不能上課，縱然如此，學生在體育方面的表現仍十分優異，尤其在跆拳、拔河及籃球等項目，田徑等項目則須到市立田徑場借場地，已升上9年級的學生張宗樺，去年在市運會拿下1500公尺亞軍，與冠軍僅相差0.03秒，十分難能可貴。

為了解決體育空間受風雨影響的問題，市府補助1038萬元經費改造其中一面球場，穩固地基並加裝屋頂成為「風雨教室」，200坪大的球場可供籃球等各項運動使用；至於家長會曾多次「攔轎陳情」的操場，預定地在校園周邊一塊近3000坪大的山坡地，土地涵蓋公、私有地，市府去年補助經費，請校方找顧問公司計畫，計畫案目前已送都發局，進行用地變更。

對此，鄭文燦表示，擁有操場是幸福國中的夢想，山坡地學校在發展空間上確實不足，在創校之初都把校地拿來蓋校舍，在上任校長時已啟動都市計畫變更，將山坡地變更為學校用地，目前已進入公開展覽階段，完畢後待都委會通過，市府、教育局將會協助學校協議價購、取得土地，未來的操場也可與社區共用。

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  • 桃園市龜山區幸福國中，「風雨教室」落成啟用。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市龜山區幸福國中，「風雨教室」落成啟用。（記者鄭淑婷攝）

  • 桃園市龜山區幸福國中，「風雨教室」落成啟用。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市龜山區幸福國中，「風雨教室」落成啟用。（記者鄭淑婷攝）

  • 桃園市龜山區幸福國中操場預定地，在週邊約3000坪的山坡地，目前正在進行用地變更。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市龜山區幸福國中操場預定地，在週邊約3000坪的山坡地，目前正在進行用地變更。（記者鄭淑婷攝）

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